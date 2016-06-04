ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى البحيرة

وحصلت إدراة بندر دمنهور التعليمية على المركز الأول بنسبة 86,16%، وإدرة المحمودية المركز الثانى بنسبة 79,89%، والرحمانية فى المركز الثالث بنسبة 79,70%، وجاءت إدارة مركز دمنهور فى المركز الرابع بنسبة 77,39% وإيتاى البارود بالمركز الخامس بنسبة 76,94%.
وجاء ترتيب الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة على النحو التالى:-
-المركز الأول الطالبة/ سارة طلعت محمد شتا بإدرة بندر كفر الدوار بنسبة 99,83%
-الاول مكرر الطالب/ محمد حسين محمد صالح بادارة ايتاى البارود بنسبة 99,83%
- الاول مكرر الطالبة/ ندى اشرف محمد الشوربجى بادارة كوم حمادة بنسبة 99,83%
-الرابع الطالبة / ايمان محمد رمضان قمح بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / هدير علاء محمد ابو عجور بادارة بندر دمنهور 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / الاء احمد عبد العزيز مبروك بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / نادين هشام محمد مشالى بادارة ايتاى البارود بنسبة 99,67%
- الرابع مكررالطالب / محمد احمد عبد القوى سلامة بادارة كوم حمادة بنسبة 99,67%
- الرابع مكررا لطالبة / منه عبد الحميد عبد العاطى بادارة الدلنجات بنسبة 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / اروى سيد عبد الغنى صابون بادارة كوم حمادة 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / اسماء محمد سعيد حسونة بادارة التحرير بنسبة 99,67%
- الرابع مكرر الطالبة / ياسمين شعبان مسعود بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%
كما اعتمد الدكتور المحافظ نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (القسم المهنى) دور أول 2016 بنسبة نجاح بلغت 79,5% لـ3956 طالبا وطالبة من إجمالى 5712 متقدما لأداء الامتحان حضر منهم 4976 طالبا وطالبة.
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