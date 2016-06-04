ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى البحيرة

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) 2016، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 78792 طالبا وطالبة، حضر منهم 77558، ونجح 51821 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 66,82%.

وحصلت إدراة بندر دمنهور التعليمية على المركز الأول بنسبة 86,16%، وإدرة المحمودية المركز الثانى بنسبة 79,89%، والرحمانية فى المركز الثالث بنسبة 79,70%، وجاءت إدارة مركز دمنهور فى المركز الرابع بنسبة 77,39% وإيتاى البارود بالمركز الخامس بنسبة 76,94%.

وجاء ترتيب الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة على النحو التالى:-

-المركز الأول الطالبة/ سارة طلعت محمد شتا بإدرة بندر كفر الدوار بنسبة 99,83%

-الاول مكرر الطالب/ محمد حسين محمد صالح بادارة ايتاى البارود بنسبة 99,83%

- الاول مكرر الطالبة/ ندى اشرف محمد الشوربجى بادارة كوم حمادة بنسبة 99,83%

-الرابع الطالبة / ايمان محمد رمضان قمح بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / هدير علاء محمد ابو عجور بادارة بندر دمنهور 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / الاء احمد عبد العزيز مبروك بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / نادين هشام محمد مشالى بادارة ايتاى البارود بنسبة 99,67%

- الرابع مكررالطالب / محمد احمد عبد القوى سلامة بادارة كوم حمادة بنسبة 99,67%

- الرابع مكررا لطالبة / منه عبد الحميد عبد العاطى بادارة الدلنجات بنسبة 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / اروى سيد عبد الغنى صابون بادارة كوم حمادة 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / اسماء محمد سعيد حسونة بادارة التحرير بنسبة 99,67%

- الرابع مكرر الطالبة / ياسمين شعبان مسعود بادارة ابو حمص بنسبة 99,67%

كما اعتمد الدكتور المحافظ نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (القسم المهنى) دور أول 2016 بنسبة نجاح بلغت 79,5% لـ3956 طالبا وطالبة من إجمالى 5712 متقدما لأداء الامتحان حضر منهم 4976 طالبا وطالبة.



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