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مواطن يطالب رئيس الوزراء بكيس أرز بمعرض أهلا رمضان فى طنطا..وإسماعيل: اتفضل

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مواطن يطالب رئيس الوزراء بكيس أرز بمعرض أهلا رمضان فى طنطا..وإسماعيل: اتفضل مواطن يطالب رئيس الوزراء بكيس أرز بمعرض أهلا رمضان فى طنطا..وإسماعيل: اتفضل
طالب أحد المواطنين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بـ"كيس أرز" كان بحوزته، قائلا، "أنا اشتريته يا سيادة الريس"، وهو ما استقبله رئيس الوزراء بالموافقة "اتفضل".

وتفقد رئيس الوزراء معرض أهلا رمضان بمدينة طنطا، وأمسك بكيس أرز وفحص السعر المدون عليه وتاريخ إنتاجه، وفوجئ بأحد المواطنين "كيس الأرز ده بتاعى يا ريس.. أنا اشتريته"، وصافحه رئيس الوزراء وقدم له التهنئة بشهر رمضان الكريم .

شارك رئيس الوزراء فى جولته اللواء أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، والدكتور خالد حنفى وزير ، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والمهندس محمد السبع رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والمقدم محمد عز وكيل مباحث التموين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، أن توفير السلع بالأسعار المناسبة أولوية قصوى لدى ، إلى جانب الانتهاء من كافة المشروعات المفتوحة فى مختلف المحافظات وفقا للبرامج المقررة لها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الكميات التى يتم ضخها من السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار المناسبة.

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (1)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (2)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (3)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (4)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (5)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (6)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (7)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (8)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (9)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (10)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (11)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (12)

شريف إسماعيل فى معرض أهلا رمضان بطنطا (13)


>- رئيس الوزراء يتوجه لمدينة طنطا لتفقد التأمين الصحى ومعارض أهلا رمضان
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