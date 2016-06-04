رئيس الوزراء لنواب الغربية: إيجاد حلول على المدى المتوسط لحل أزمة الأمن الغذائى

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بديوان عام المحافظة، بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظ الغربية.

وفى مستهل اللقاء الذى اتسم بالمكاشفة والمصارحة، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن زيارته قد تضمنت محطة تنقية مياه الشرب بمركز قطور، التى ستنتهى المرحلة الأولى منها فى ديسمبر 2016، ومن المقرر أن يصل إجمالى قدرة المحطة إلى 86 ألف متر مكعب يوميا، هذا إلى جانب محطة معالجة الصرف الصحى بالريانية والتى أصبحت جاهزة بما فى ذلك الشبكات الرئيسية ويتبقى الوصلات بين الشبكة والقرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة شملت أيضا المجمع الطبى للتأمين الصحى، الذى يخدم 3 محافظات، مشيرا إلى أن هذا المجمع يعد نموذجا هاما تهدف الدولة للتوسع فيه بالمحافظات الأخرى، وقال إنه قام أيضا بتفقد منفذين لمعرض أهلا رمضان مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على الأسعار وتوفير السلع الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إيجاد حلول على المدى المتوسط لحل مشكلة الأمن الغذائى، من بينها التوسع فى زراعة الذرة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى مليونى فدان. وأضاف أنه تفقد ايضا صوامع طنطا بطاقة 60 ألف طن، والتى تم إتمامها ويتم إجراء تجارب بدء التشغيل، ومن المقرر أن تدخل الخدمة فى يوليو المقبل.

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية أبرزها: مشروع صرف قطور ومعارض أهلًا رمضان.. ويوجه بضخ كميات من السلع الأساسية الفترة المقبلة.. ويؤكد: توصيل مياه الشرب لـ50% من القرى خلال عامين

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