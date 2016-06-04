أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب لوزير الرى عن أزمة المياه: بنلبس نظارة سوداء علشان الفلاحين ميشوفوناش

Google+ Print
نائب لوزير الرى عن أزمة المياه: بنلبس نظارة سوداء علشان الفلاحين ميشوفوناش نائب لوزير الرى عن أزمة المياه: بنلبس نظارة سوداء علشان الفلاحين ميشوفوناش
قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن النواب لا يستطيعون أن يسيروا فى دوائرهم من المواطنين بسبب مشاكل مياه الرى وأصبح الفلاح يعانى من التهميش أكثر من الأول: "إحنا ماشين بدون نظام، والفلاح الغلبان شعر بالمملل منا، ومشكلة المياه ليس لها حل، والناس فى دوائرنا موش عايزين يشوفونا، إحنا بنهرب من دوائرنا بسبب زرعهم إلا مات من العطش والنائب أصبح بيلبس نظارة سوداء علشان محدش يشوفه".

وتابع تمراز خلال كلمته اليوم، السبت، باجتماع لجنة الزراعة بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، لمناقشة الموازنة العامة أنه كان هناك أمل فى حلول مشاكل الفلاحين والمزارعين، ولكن أصبحت الآن مشكلة الرى من نقص مياه وما شابه تثقل على كاهل الفلاحين أكثر، مؤكدا أنه يوجد لدينا مشاكل بدون حلول، ولدينا شتلات الخضار ماتت وماتت فى كفر الشيخ بسبب عدم وجود مياه وارتفاع درجات الحرارة.

لجنة الزراعة بالبرلمان (1)

لجنة الزراعة بالبرلمان (2)

لجنة الزراعة بالبرلمان (3)

لجنة الزراعة بالبرلمان (4)

لجنة الزراعة بالبرلمان (5)

لجنة الزراعة بالبرلمان (6)

لجنة الزراعة بالبرلمان (7)

لجنة الزراعة بالبرلمان (8)

لجنة الزراعة بالبرلمان (9)

لجنة الزراعة بالبرلمان (10)


>وزير الرى بالبرلمان: مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين أو المخالفين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365