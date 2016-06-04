نائب لوزير الرى عن أزمة المياه: بنلبس نظارة سوداء علشان الفلاحين ميشوفوناش

قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن النواب لا يستطيعون أن يسيروا فى دوائرهم من المواطنين بسبب مشاكل مياه الرى وأصبح الفلاح يعانى من التهميش أكثر من الأول: "إحنا ماشين بدون نظام، والفلاح الغلبان شعر بالمملل منا، ومشكلة المياه ليس لها حل، والناس فى دوائرنا موش عايزين يشوفونا، إحنا بنهرب من دوائرنا بسبب زرعهم إلا مات من العطش والنائب أصبح بيلبس نظارة سوداء علشان محدش يشوفه".

وتابع تمراز خلال كلمته اليوم، السبت، باجتماع لجنة الزراعة بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، لمناقشة الموازنة العامة أنه كان هناك أمل فى حلول مشاكل الفلاحين والمزارعين، ولكن أصبحت الآن مشكلة الرى من نقص مياه وما شابه تثقل على كاهل الفلاحين أكثر، مؤكدا أنه يوجد لدينا مشاكل بدون حلول، ولدينا شتلات الخضار ماتت وماتت فى كفر الشيخ بسبب عدم وجود مياه وارتفاع درجات الحرارة.

وزير الرى بالبرلمان: مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين أو المخالفين

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