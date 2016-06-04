محافظ الدقهلية يطالب بوضع خارطة طريق لإزالة 6020حالة تعد على الأراضى الزراعية

طالب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، من رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بوضع خارطة طريق لتنفيذ إزالة المخالفات على الأراضى الزراعية، والتعدى على أملاك الدولة والأوقاف، ومنافع الرى.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إجمالى التعديات على الأراضى بالدقهلية 6020 مخالفة بحوالى 3770 فدانا، وتمت إزالة 1530 مخالفة فقط، وطالب بسرعة التحرك ووضع خطة لوقف التعديات، وأشار إلى أن نسبة التعديات فى مدينة السنبلاوين 496 فدانا، وفى ميت غمر 339، والمنصورة 364 فدانا، ومنية النصر 122 فدانا، ودكرنس 63 وميت سويد 127 فدانا، والمنزلة 109 أفدنة وأجا 183 فدانا، وشربين 303 أفدنة وبلقاس 158 فدانا، كما بلغت المخالفات فى الإصلاح الزراعى 704 أفدنة، وأضاف أن التعديات على أملاك الأوقاف بلغ 25613 مترا، والتعديات على منافع الرى بلغ 15763 مترا، وشدد المحافظ على عمل الإدارات الهندسية بجدية فى أيام الإجازات والعطلات والتى يتم فيه تنفيذ المخالفات.

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