مؤلف مسلسل«شهادة ميلاد» يكشف علاقة الأحداث بوزارة الداخلية

مراسل«ONA»:

> قال السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل «شهادة ميلاد»، أن المسلسل لا يتناول ما يحدث على الساحة السياسية حاليًا، لكنه يقدم واقعا موازيًا من خلال تناوله بعض القضايا الخاصة بوزارة الداخلية لكن بشكل إجتماعي من خلال الأحداث التي يتعرض لها أحد الضباط (بطل العمل)، لافتًا إلى أنه يرى أن الأحداث السياسية من المفترض عدم تناولها في أعمال فنية إلا بعد وقت طويل، حتى تتضح الصورة بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم تفضيله لفكرة عرض المسلسلات حصريًا، مهما كانت درجة شهرة بطل العمل، إلا أنه يرى أن العمل الجيد يفرض نفسه ويجذب المشاهدين أينما عُرض، متمنيًا أن يحصل «شهادة ميلاد» على إعجاب المشاهدين، مُضيفًا أنه يقدم عمله كما يرى والرأي في النهاية يكون للجمهور والنقاد.

وكشف مؤلف «شهادة ميلاد» أن المسلسل لم يتم كتابته خصيصًا للفنان طارق لطفي، بل أن بعد إنتهاءه من كتابة المسلسل تم ترشيح «لطفي» للعب دور البطولة، لأن فريق العمل يراه الشخص الأنسب للدور.

> مسلسل «شهادة ميلاد»، تدور أحداثه في اطار من الغموض والتشويق حول شخصية ضابط شرطة سابق يتعرض لأزمات بسبب الفساد لتنقلب حياته رأسا على عقب.

> ويشارك في بطولته الفنان طارق لطفي والفنانة إنجي المقدم وعائشة بن أحمد، ودارين حمزة، وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد، وسميرة عبد العزيز وزكي فطين عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد مدحت وتأليف عمرو سمير عاطف.