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الجارديان: معركة "الفلوجة" تتمتع بقيمة رمزية ضخمة

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الجارديان: معركة "الفلوجة" تتمتع بقيمة رمزية ضخمة الجارديان: معركة "الفلوجة" تتمتع بقيمة رمزية ضخمة
اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بمعركة الجيش العراقى لتحرير الفلوجة من قبضة داعش، وقالت تحت عنوان "معركة الفلوجة: إذا خسروها ينتهى داعش" إن عشرات الآلاف من الأشخاص ومستقبل العراق على المحك فى الوقت الذى يقاتل فيه الجيش والشيعة من أجل تحرير المدينة.

وتحدثت الصحيفة عن صعوبة مهمة التحرير، إذ أن التنظيم لا يزال يتحكم فى أراضى استراتيجية هامة، مثل الموصل والرقة فى سوريا، ورغم ذلك، يتعرض داعش لأول مرة منذ الإعلان عن تأسيسه لضغوط حقيقية، بعد فقدانه مساحات واسعة من الأراضى.

واعتبرت الصحيفة أن معركة الفلوجة، تمثل قيمة رمزية كبيرة، لهذا لن تستلم داعش بسهولة، فمواجهته تدفعه لجعل قتاله أكثر عنفا.

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