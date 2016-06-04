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اخبار اليمن .. لجنة الأسرى تلتقى بممثلى الوفود اليمنية فى مشاورات الكويت

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اخبار اليمن .. لجنة الأسرى تلتقى بممثلى الوفود اليمنية فى مشاورات الكويت اخبار اليمن .. لجنة الأسرى تلتقى بممثلى الوفود اليمنية فى مشاورات الكويت
عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين اليوم السبت جلسة ضمن مشاورات السلام اليمنية فى الكويت للنظر فى الإفادات الأولية عن المحتجزين الذين وردت أسماؤهم فى كشوفات وفد ووفد أنصارالله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبى العام .

وستلتقى اللجنة مع كل وفد على حدة للبحث فى الإفادات المقدمة وكذلك سبل التوصل إلى تقارب مشترك وخطوات عملية للمرحلة المقبلة فى اليمن.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة ثانية عصر اليوم لاستكمال بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال ولاسيما ما يتعلق بمسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل قضية الأسرى والمعتقلين على المديين المتوسط والطويل.

وفى إطار المشاورات السياسية سيلتقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الأطراف اليمنية اليوم السبت للبحث فى خريطة طريق للحل السلمى الشامل وبلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التى يتم التوصل إليها فى الكويت.

ويتوقع أن تتركز المباحثات مع الأطراف اليمنية على القصف الذى تعرضت له أحياء مدينة تعز أمس الجمعة ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

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مصر 365

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