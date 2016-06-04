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مصرع وإصابة 21 فى اشتباكات بين الأهالى فى ولاية قبلى بتونس

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مصرع وإصابة 21 فى اشتباكات بين الأهالى فى ولاية قبلى بتونس مصرع وإصابة 21 فى اشتباكات بين الأهالى فى ولاية قبلى بتونس
أسفرت المواجهات التى تجددت فى وقت متأخر مساء أمس الجمعة بين مجموعة الأهالى فى مدينتى دوز والقلعة من ولاية قبلى عن مصرع شاب، وإصابة ما يقرب من 20 شخصا، بينهم 6 عناصر من الشرطة، وعنصر من الجيش، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

كانت اشتباكات قد وقعت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين بسبب تلاسن بين عدد من شباب المنطقتين عقب تعرض أحد أهالى مدينة القلعة إلى حادث مرور فى طريق مطماطة جنوبى مدينة دوز، ثم تجددت الاشتباكات مساء أمس الجمعة باستعمال بنادق الصيد والحجارة والآلات الحادة والصلبة، إثر وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها فى المواجهات السابقة.
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