روسيا: أكثر من 40 قتيلا فى قصف نفذته جبهة النصرة بمدينة حلب

نقلت وكالات إعلام روسية عن المركز الروسى لمراقبة وقف إطلاق النار فى سوريا قوله اليوم السبت أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب نحو مئة فى قصف نفذته جبهة النصرة بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بالمركز قوله "كان هناك قصف مستمر بقاذفات الصواريخ والمدافع والمورتر والمواقع المضادة للطائرات. قصف الإرهابيون عدة مناطق ليست مأهولة فقط بالقوات الحكومية وقوات كردية بل بالمدنيين أيضا.

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