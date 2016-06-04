أهم النصائح الصحية فى أيام الامتحانات.. تجنب الأكلات السريعة وذاكر مبكرا

تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، من الضرورى اتباع بعض النصائح الصحية.

يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح الصحية التى يجب اتباعها فى الامتحانات، وتتضمن الآتى:

1- المشى فى الصباح: يساعد على التركيز ويجعل العقل مرتبا، كما أنه يخلصك من التوتر.

2- تجنب تناول الوجبات السريعة وتناول وجبات خفيفة صحية: من الأفضل تناول الفاكهة والوجبات الخفيفة، وتجنب الوجبات الثقيلة التى تحتوى على الزيوت، لأنها تؤدى إلى الشعور بالنعاس، ومن الضرورى التخلى عن تناول الوجبات السريعة لمدة شهر كامل من الامتحانات والاعتماد على الوجبات الخفيفة الصحية.

3- إغلاق الهاتف المحمول والفيسبوك وتويتر الخاص بك لمدة شهر من الامتحانات: فذلك يساعد على أخذ راحة خلال دراستك، وقد يكون له تأثير سلبى يؤثر على تركيزك، ومن الأفضل أخذ استراحة من 10 إلى 15 دقيقة أثناء المذاكرة.

4- تجنب أخذ قيلولة بين ساعات الدراسة: لأن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 10 دقائق بين الدراسة خدعة، ومن الأفضل المذاكرة فى وقت مبكر فى الصباح والقيام ببعض التمرينات قبل المذاكرة.

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