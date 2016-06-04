أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أهم النصائح الصحية فى أيام الامتحانات.. تجنب الأكلات السريعة وذاكر مبكرا

Google+ Print
أهم النصائح الصحية فى أيام الامتحانات.. تجنب الأكلات السريعة وذاكر مبكرا أهم النصائح الصحية فى أيام الامتحانات.. تجنب الأكلات السريعة وذاكر مبكرا
تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، من الضرورى اتباع بعض النصائح الصحية.

يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح الصحية التى يجب اتباعها فى الامتحانات، وتتضمن الآتى:

1- المشى فى الصباح: يساعد على التركيز ويجعل العقل مرتبا، كما أنه يخلصك من التوتر.

2- تجنب تناول الوجبات السريعة وتناول وجبات خفيفة صحية: من الأفضل تناول الفاكهة والوجبات الخفيفة، وتجنب الوجبات الثقيلة التى تحتوى على الزيوت، لأنها تؤدى إلى الشعور بالنعاس، ومن الضرورى التخلى عن تناول الوجبات السريعة لمدة شهر كامل من الامتحانات والاعتماد على الوجبات الخفيفة الصحية.

3- إغلاق الهاتف المحمول والفيسبوك وتويتر الخاص بك لمدة شهر من الامتحانات: فذلك يساعد على أخذ راحة خلال دراستك، وقد يكون له تأثير سلبى يؤثر على تركيزك، ومن الأفضل أخذ استراحة من 10 إلى 15 دقيقة أثناء المذاكرة.

4- تجنب أخذ قيلولة بين ساعات الدراسة: لأن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 10 دقائق بين الدراسة خدعة، ومن الأفضل المذاكرة فى وقت مبكر فى الصباح والقيام ببعض التمرينات قبل المذاكرة.

- لو عندك امتحانات ومش عارف تذاكر وتركز.. حلل أنيميا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365