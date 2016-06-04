وزارة الهجرة العراقية تنقل 930 أسرة نازحة إلى مخيمات «عامرية الفلوجة»

ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن 930 أسرة نازحة تم إخلاؤها من قضاء الفلوجة بالأنبار ووصلت إلى مخيمات “عامرية الفلوجة”.

وقال مساعد مدير فرع الوزارة بالأنبار ماجد حميد، فى تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تم استقبال الأسر النازحة نتيجة عمليات تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنه تم توزيع 930 سلة غذائية ومثلها سلات صحية وأيضا مراوح هواء شحن و2790 فرشة ووسادات.

كما شرعت وزارة الهجرة والمهجرين فى توزيع المساعدات السعودية على الأسر النازحة فى “عامرية الفلوجة” والمدينة السياحية بالحبانية فى محافظة الأنبار..

وتتضمن المساعدات 5 آلاف حصة تشمل مساعدات عينية وغذائية، بواقع ألف حصة على النازحين فى العاصمة العراقية بغداد و4 آلاف حصة فى “عامرية الفلوجة” والمدينة السياحية بالحبانية.

وكانت مساعدات إغاثية وصلت إلى مطار بغداد الدولى يوم الأربعاء 11 مايو حيث هبطت طائرة سعودية تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية، تلاها وصول طائرتين مماثلتين فى اليومين التاليين، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين والنازحين بالأنبار.