أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزارة الهجرة العراقية تنقل 930 أسرة نازحة إلى مخيمات «عامرية الفلوجة»

Google+ Print
وزارة الهجرة العراقية تنقل 930 أسرة نازحة إلى مخيمات «عامرية الفلوجة» وزارة الهجرة العراقية تنقل 930 أسرة نازحة إلى مخيمات «عامرية الفلوجة»

ارشيفية

ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن 930 أسرة نازحة تم إخلاؤها من قضاء الفلوجة بالأنبار ووصلت إلى مخيمات “عامرية الفلوجة”.

وقال مساعد مدير فرع الوزارة بالأنبار ماجد حميد، فى تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تم استقبال الأسر النازحة نتيجة عمليات تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنه تم توزيع 930 سلة غذائية ومثلها سلات صحية وأيضا مراوح هواء شحن و2790 فرشة ووسادات.

كما شرعت وزارة الهجرة والمهجرين فى توزيع المساعدات على الأسر النازحة فى “عامرية الفلوجة” والمدينة السياحية بالحبانية فى محافظة الأنبار..

وتتضمن المساعدات 5 آلاف حصة تشمل مساعدات عينية وغذائية، بواقع ألف حصة على النازحين فى العاصمة العراقية بغداد و4 آلاف حصة فى “عامرية الفلوجة” والمدينة السياحية بالحبانية.

وكانت مساعدات إغاثية وصلت إلى مطار بغداد الدولى يوم الأربعاء 11 مايو حيث هبطت طائرة سعودية تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية، تلاها وصول طائرتين مماثلتين فى اليومين التاليين، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين والنازحين بالأنبار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة