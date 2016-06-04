الأهلي: حسام عاشور يخضع لفحص طبي جديد.. واللاعب: أشعر بتحسن وسنقاتل من أجل اللقب

قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي إن حسام عاشور لاعب الفريق مازال في مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به، وأنه سيجري فحص طبي جديد يوم غدا الأحد للوقوف على أخر تطورات إصابته.

حسام عاشور تعرض لإصابة أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري، وعلى إثر تلك الإصابة غاب عن معسكر منتخب مصر لمباراة تنزانيا.

من جانبه، قال حسام عاشور في تصريحات للصحفيين صباح اليوم: "مستمر في أداء برنامجي التأهيلي في الجيمانيزيوم والذي ينتهي بعد ثلاثة أيام للتخلص من إجهاد العضلة الضامة".

وأضاف "بدأت أعشر بالتحسن الكبير وربما تكون فرصة لحاقي بمباراة الداخلية المقبلة كبيرة، إذ أنني سأخوض المران الجماعي قبلها بفترة".

عاشور أتبع "أمامنا 5 مباريات نريد الفوز بثلاث منهم، وسنقاتل من أجل ذلك لحصد لقب الدوري وتأمينه بشكل رسمي".

وأتم "قبل تلك المرحلة الهامة كانت الراحة أمرا مهما بالنسبة لنا، وأحسن مارتن يول صنعا في منحنا تلك الفترة من الراحة لمدة أسبوع، خاصة أننا سنعاني من تلاحم المواسم بسبب ارتباط مباريات الدوري ودوري الأبطال".

ويلتقي الأهلي مع الداخلية يوم الخميس المقبل، والموافق 9 من شهر يونيو الجاري.