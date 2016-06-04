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مهمة الصعود - التشكيل.. الحضري أساسيا ومروان يقود هجوم مصر أمام تنزانيا

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مهمة الصعود - التشكيل.. الحضري أساسيا ومروان يقود هجوم مصر أمام تنزانيا مهمة الصعود - التشكيل.. الحضري أساسيا ومروان يقود هجوم مصر أمام تنزانيا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره التنزاني عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

عصام الحضري سيحرس مرمى في المباراة، فيما سيقود مروان محسن خط الهجوم.

مصر تحتاج لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل الرسمي لأمم إفريقيا، فيما تحتاج للفوز حتي تضمن مقعدا في التصنيف الأول لتصفيات كأس العالم 2018.

تعرف على احتياطي منتخب مصر والمستبعدين من القائمة

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الشافي - علي جبر - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

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فيديو اليوم السابع

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