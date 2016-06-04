مهمة الصعود - لاعبان يخوضان أول مباراة رسمية تحت قيادة كوبر

في ظل التغير الجذري في قائمة منتخب مصر عن المعسكر الأخير وابتعاد بعض اللاعبين عن التشكيل بسبب الإصابة، سيظهر في لقاء تنزانيا يوم السبت لاعبين لأول مرة يشاركان في مباراة رسمية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

هما علي جبر وأحمد فتحي.

أشرك كوبر الثنائي من قبل، لكن في مباريات ودية، فجبر شارك لأخر مرة في لقاء غينيا الاستوائية الودي العام الماضي، أما فتحي فلعب لقاء مالاوي الودي أيضا بعد أشهر قليلة.

ومنذ مباراة كوبر الرسمية الأولى - التي فازت بها مصر على تنزانيا 3-صفر العام الماضي - لم يشارك فتحي أو جبر في أي دقيقة بقميص منتخب مصر.

إصابة أحمد حجازي الذي يعتمد عليه كوبر فتحت الباب أمام جبر من أجل المشاركة الرسمية مع الفراعنة لأول مرة تحت قيادة الأرجنتيني.

بينما فتحي يعود بعد غياب طويل، فكان من نجوم مصر الذين توجوا بالثلاثية مع حسن شحاتة.

وسيشغل فتحي مركز الظهير الأيمن في ظل غياب عمر جابر، فكوبر لم يستدع الأخير لعدم مشاركته مع الزمالك في اللقاءات الأخيرة بسبب إتمام انتقاله لبازل.

وفضل كوبر فتحي على حازم إمام وفقا لعنصر الاستمرارية، فإمام لم يشارك في كل لقاءات الزمالك الأخيرة بخلاف فتحي مع الأهلي.

هذا بالإضافة إلى مشاركة حازم كجناح أيمن في بضع الأوقات مع القلعة البيضاء.