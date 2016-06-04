اليوم.. وزير النقل يتفقد عدد من مشروعات الطرق والكباري بالأقصر

مراسل«ONA»:

> يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، عدد من مشروعات رصف الطرق والكباري بمحافظة الأقصر برفقة محمد بدر محافظ الاقصر .

ومن بين المشروعات التي سيتفقدها الوزير، كوبري طريق الكباش الثاني الذي يجري إنشاؤه لربط ميدان الملك عبدالله بشوارع المطحن وأبوالجود.

كما سيتفقد «الوزير» طريق السوفيتيل السياحي الذي يتم إنشائه شمال مدينة الأقصر، لخلق محور مروري جديد يساعد علي التنمية السياحية بالمنطقة وأيضا طريق منشأة العماري بعد إنتهاء أعمال الصرف الصحي كما يتفقد «السعيد» محطة سكك حديد الأقصر للاطمئنان على الخدمات المقدمة للجمهور.

> ومن المقرر أن يتفقد وزير النقل أيضا أعمال رصف وتطوير الطرق بشوارع امتداد شارع التلفزيون من المستشفى الدولى حتى تقاطع الصنايع ، وميدان النوفوتيل ، وصلاح سالم الغربى حتى أسفل كوبرى المطار ، وخالد بن الوليد ، وطوريق الكباش الشرقى والغربى بمدينة الأقصر.