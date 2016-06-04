الليلة..سمير عمر يناقش آليات تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل في حوار القاهرة

يفتح برنامج ( حوار القاهرة) المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت في تمام الساعه العاشرة ليلا والذي سيقدمه الإعلامي سمير عمر بدلا من الإعلامي عمرو عبدالحميد لظروف استثنائية فى الفقرة الجزء الأول “آليات تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل بعد إعلان الأخيرة مباركتها وتأييدها للدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق السلام بين الجانبين، والضيفان هما الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسفير حازم أبوشنب، عضو المجلس الثورى لحركة فتح.

وفى الجزء الثاني يقوم عمرو عبدالحميد بجولة ميدانية داخل أرض المعارض بمدينة نصر لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الياميش والسلع الغذائية، وهل الأمر له علاقة بارتفاع سعر الدولار أم لا، وهل تنجح معارض السلع التى تقيمها الحكومة فى مواجهة الغلاء أم لا.