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«الزراعة»: استلام 4 ملايين و700 ألف طن قمح حتى الآن

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«الزراعة»: استلام 4 ملايين و700 ألف طن قمح حتى الآن «الزراعة»: استلام 4 ملايين و700 ألف طن قمح حتى الآن

توريد القمح – أرشيفية

ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة، بلغت حوالي 4 ملايين و700 ألف طن قمح.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية التي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً إلى أنه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد وتجميع المحصول من المزارعين.

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