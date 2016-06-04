إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> أصيب شخصين في مشاجرة بناحية بني وشاح – دائرة مركز المراغة بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة من كلاً من الطرف الأول«عبد العليم محمد عبد العليم»، 37 سنة مصابًا بجرح قطعي بالكتف الأيسر وسحجه بالكتف الأيسر وجرح رضي بالسبابة اليمني .

والطرف الثاني «عبد الغفار محمد عبد العليم»، 34 سنة – حاصل علي ليسانس آداب مصابًا بكدمه بالكتف الأيسر وكدمه بالصدر ،ويقيم الطرفان بناحية بني وشاح – دائرة المركز.

بسؤال الطرفان إتهما كلا منهما الأخر بأحداث إصابته بسبب خلافات عائلية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

تحرر محضر رقم 8059 جنح المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة .