أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

Google+ Print
إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎ إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أصيب شخصين في مشاجرة بناحية بني وشاح – دائرة مركز المراغة بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة من كلاً من الطرف الأول«عبد العليم محمد عبد العليم»، 37 سنة مصابًا بجرح قطعي بالكتف الأيسر وسحجه بالكتف الأيسر وجرح رضي بالسبابة اليمني .

والطرف الثاني «عبد الغفار محمد عبد العليم»، 34 سنة – حاصل علي ليسانس آداب مصابًا بكدمه بالكتف الأيسر وكدمه بالصدر ،ويقيم الطرفان بناحية بني وشاح – دائرة المركز.

بسؤال الطرفان إتهما كلا منهما الأخر بأحداث إصابته بسبب خلافات عائلية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

تحرر محضر رقم 8059 جنح المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا