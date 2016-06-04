ثقافة أسوان تطرح برنامجها للإحتفال بشهر رمضان

مراسل«ONA»:

أعدت ثقافة أسوان برنامجًا خاص بالأنشطة والفعاليات للإحتفال بشهر رمضان المعظم ، وتقام الأنشطة بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع .

وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن أنشطة هذا العام متنوعة ومتعددة منها عقد محاضرات وندوات وأمسيات شعرية، وإقامة معارض فنية ، وتقديم العديد من العروض الفنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكى للفنون التلقائية، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفرق كورال أطفال اسوان، وفرقة أبوسمبل للفنون الشعبية.

بالإضافة الى برنامج خاص للأطفال بعنوان «رمضان يجمعنا» يقام بقصور وبيوت ومكتبات ثقافة أسوان ، كوم أمبو ، دراو ، إدفو ، نصر النوبة، ويضم عددًا من الورش الفنية والمحاضرات والعروض الفنية المختلفة للأطفال، ومسابقات للأطفال، وعروض أفلام الصلصال عن قصص الأنبياء فى القرآن ، وإكتشاف مواهب الطفل بعنوان «الطفل الموهوب».

وأضاف، أن إحتفالات شهر رمضان بالفرع تتضمن المقاهى الثقافية والتى ستقام بقصرى ثقافة أسوان ، وقصر ثقافة كوم أمبو ، وتشمل : محاضرات ، عروض فنية ، امسيات شعرية ، تخت شرقى ، مسابقات ، انشاد دينى ، عروض سينما ، وأيضاً مسابقات فى حفظ القران الكريم بجانب الإنشاد الدينى والابتهالات ، بالاضافة الى برنامج احتفالية اليوم الواحد بعنوان «ليالى رمضان» لثقافة المرأة ، محاضرات وورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة .