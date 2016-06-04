العراق تستعيد مركز الصقلاوية من قبضة «داعش»

أعلنت غرفة عمليات بغداد، اليوم السبت، استعادة مركز مدينة الصقلاوية بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أن قوات المغاوير والألوية الآلية اقتحمت مركز مدينة الصقلاوية شمال غربي الفلوجة من 3 محاور.

وبينت القيادة تقدم قواتها أكثر كيلو متر داخل الصقلاوية ورفع العلم العراقي على عدد من الأبنية الحكومية هناك بعد طرد عناصر”داعش”.

ويأتي ذلك بعد اقتحام القوات العراقية حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، الجمعة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم “داعش”، فيما أعلن جهاز مكافحة الاٍرهاب اقتحام مركز منطقة النعيمية بعد معارك عنيفه ضد تنظيم “داعش”.

وأوضح ضابط يشارك في عمليات الفلوجة أن “المواجهات بين قوات الأمن وعناصر داعش كانت شرسة”، في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 مايو الماضي، عمليات استعادة الفلوجة من قبضة تنظيم “داعش” الذي يسيطر على المدينة منذ يناير 2014.