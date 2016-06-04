وزير النقل يصل سوهاج لبدء تفقد مشاريع الطرق والكباري بالمحافظة

مراسل«ONA»:

إستقبل محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، وزير النقل، الدكتور جلال سعيد، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء عادل ترك، في مطار سوهاج الدولي، عقب وصوله من القاهرة.

جاء ذلك في جولة وزير النقل التفقدية لعدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة سوهاج، منها محور كوبري جرجا، والتي يضع خلالها حجر الأساس لازدواج طريق “سوهاج-قنا” الصحراوي الغربي.

ويتفقد الوزير، أعمال تنفيذ مشروع كوبري المطحن أعلى طريق الكباش في الأقصر، ومحطة سكك حديد الأقصر.