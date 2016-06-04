القوات العراقية تدخل مركز ناحية الصقلاوية شمال غرب الفلوجة

اقتحمت القوات العراقية السبت مركز ناحية الصقلاوية الواقعة شمال غرب مدينة الفلوجة المعقل الرئيس لتنظيم داعش فى محافظة الانبار، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة فى بيان رسمى أن "الفرقة 14 من الجيش العراقى والحشد الشعبى تمكنا من اقتحام مركز ناحية الصقلاوية من جهة الطريق السريع ويرفعان العمل العراقى على مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح".

وبحسب القيادة أن طائرات التحالف وجهت ضربة جوية على قارب يحمل مجموعة من مسلحى التنظيم اثناء محاولتهم الفرار من الصقلاوية عبر نهر الفرات وقتلتهم جميعا.

ولايزال أمام القوات استعادة المناطق الزراعية والقرى المحيطة بالصقلاوية التى تبعد عن مدينة الفلوجة نحو عشرة كليومترات.

والصقلاوية ذات اهمية ستراتيجية للتنظيم من ناحية الامداد كونها الرابط بين الفلوجة وجزيرة الخالدية التى تمتد إلى صحراء الانبار التى لازال التنظيم يسيطر عليها وصولا إلى الشرقاط ومن ثم عاصمة التنظيم فى الموصل.

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 مايو الماضى، عمليات لتحرير الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يسيطرون على المدينة منذ يناير 2014.

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