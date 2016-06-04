نصائح للتغلب على مشاكل القدمين والعناية بهما

قد يتطلب الأمر فى بعض الحالات ارتداء الكعب العالى لفترة طويلة، مما ينتج عنه التهاب مفصل الركبة أو تشنج بأصابع القدمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
• تجنب ارتداء الكعب العالى ليوم كامل.
>1. استخدام المساحيق المضادة للفطريات ومحاربة تعرق القدمين
>2. نقع القدمين فى الخل، يمكن أن تقلل من رائحة القدم الكريهة
>3. الحفاظ على قدميك دائما خالية من الرطوبة
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ووفقا لتقرير نشره الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، هناك بعض النصائح التى من خلالها يمكن التغلب على مشاكل القدمين وتتضمن الآتى:
• تجنب ارتداء الكعب العالى ليوم كامل.
>• الحفاظ على وجود زوج من الأحذية المريحة بشكل احتياطى فى المكتب.
>• تجنب ارتداء الأحذية المسطحة تماما، ويجب أن يكون الكعب من نصف إلى ربع بوصة حتى تدعم قوس قدميك بشكل جيد.
>• تجنب ارتداء الأحذية الضيقة مع أصابع مدببة، لأنها يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بتمزق عضلى بالقدمين.
>• الوقت المثالى لارتداء الأحذية هو المساء، لأن قدميك قد تميل إلى الانتفاخ فى نهاية اليوم.
كما يقدم التقرير بعض النصائح لرعاية القدمين والتى تشمل الآتى:
>1. استخدام المساحيق المضادة للفطريات ومحاربة تعرق القدمين
>2. نقع القدمين فى الخل، يمكن أن تقلل من رائحة القدم الكريهة
>3. الحفاظ على قدميك دائما خالية من الرطوبة
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