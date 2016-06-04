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نصائح للتغلب على مشاكل القدمين والعناية بهما

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نصائح للتغلب على مشاكل القدمين والعناية بهما نصائح للتغلب على مشاكل القدمين والعناية بهما
قد يتطلب الأمر فى بعض الحالات ارتداء الكعب العالى لفترة طويلة، مما ينتج عنه التهاب مفصل الركبة أو تشنج بأصابع القدمين.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، هناك بعض النصائح التى من خلالها يمكن التغلب على مشاكل القدمين وتتضمن الآتى:

• تجنب ارتداء الكعب العالى ليوم كامل.
>• الحفاظ على وجود زوج من الأحذية المريحة بشكل احتياطى فى المكتب.
>• تجنب ارتداء الأحذية المسطحة تماما، ويجب أن يكون الكعب من نصف إلى ربع بوصة حتى تدعم قوس قدميك بشكل جيد.
>• تجنب ارتداء الأحذية الضيقة مع أصابع مدببة، لأنها يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بتمزق عضلى بالقدمين.
>• الوقت المثالى لارتداء الأحذية هو المساء، لأن قدميك قد تميل إلى الانتفاخ فى نهاية اليوم.

كما يقدم التقرير بعض النصائح لرعاية القدمين والتى تشمل الآتى:


>1. استخدام المساحيق المضادة للفطريات ومحاربة تعرق القدمين
>2. نقع القدمين فى الخل، يمكن أن تقلل من رائحة القدم الكريهة
>3. الحفاظ على قدميك دائما خالية من الرطوبة

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