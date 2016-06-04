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تأجيل محاكمة 16 متهما بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 2 يوليو للمرافعة

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تأجيل محاكمة 16 متهما بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 2 يوليو للمرافعة تأجيل محاكمة 16 متهما بقضية "العائدون من ليبيا" لجلسة 2 يوليو للمرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، لجلسة 2 يوليو، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولةليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة منممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.


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