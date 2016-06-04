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مركز المصالحة الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة السورية

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مركز المصالحة الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة السورية مركز المصالحة الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة السورية
رصد المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا 4 انتهاكات، أمس الجمعة، مبلغ عنها فى مقاطعات محافظة دمشق لنظام وقف إطلاق النار المتبع فى معظم المحافظات السورية.

وأفادت نشرة الأخبار اليومية الصادرة عن المركز الروسى على موقع وزارة الدفاع الروسية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - بأن "الجماعات التابعة لمنظمة جيش الإسلام الموالية للمعارضة قصفت أحد مواقع القوات الحكومية السورية بقذائف الهاون فى مدينتى اربيل وحرستا وقصفت حى جوبر فى دمشق مرتين".

وأضافت النشرة أن القوات الجوية الروسية والسورية لم تشن أى غارات جوية ضد المعارضة المسلحة التى أعلنت وقف الأعمال العدائية والتنسيق مع مراكز المصالحة الروسية أو الأمريكية.
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