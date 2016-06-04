الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.



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