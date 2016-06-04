أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 11 عراقيًا فى تفجير انتحارى بالطارمية شمالى بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 11 عراقيًا فى تفجير انتحارى بالطارمية شمالى بغداد مقتل وإصابة 11 عراقيًا فى تفجير انتحارى بالطارمية شمالى بغداد
فجر انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا نفسه السبت، مستهدفا نقطة تفتيش"سيطرة" تابعة للجيش العراقى فى منطقة "الطارمية" شمالى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أدى لسقوط 11 عراقيًا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر أمنى أن التفجير الانتحارى أسفر عن مقتل جنديين وإصابة تسعة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ونقل جثة القتيلين إلى دائرة الطب العدلى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365