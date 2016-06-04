مقتل وإصابة 11 عراقيًا فى تفجير انتحارى بالطارمية شمالى بغداد

فجر انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا نفسه السبت، مستهدفا نقطة تفتيش"سيطرة" تابعة للجيش العراقى فى منطقة "الطارمية" شمالى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أدى لسقوط 11 عراقيًا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر أمنى أن التفجير الانتحارى أسفر عن مقتل جنديين وإصابة تسعة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ونقل جثة القتيلين إلى دائرة الطب العدلى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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