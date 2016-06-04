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ضبط صاحب محل أدوات صيد يحول الأسلحة الصوتية إلى حية لبيعها فى بولاق الدكرور

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ضبط صاحب محل أدوات صيد يحول الأسلحة الصوتية إلى حية لبيعها فى بولاق الدكرور ضبط صاحب محل أدوات صيد يحول الأسلحة الصوتية إلى حية لبيعها فى بولاق الدكرور
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط صاحب محل أدوات صيد، لاتهامه بتحويل الأسلحة الصوتية إلى حية وبيعها لعملائه ببولاق الدكرور، وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد بتورط صاحب محل لبيع أدوات الصيد بتحويل الأسلحة الصوتية إلى حية وبيعها لعملائه، وبالحصول على إذن من النيابة تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وبحوزته5 قطع أسلحة نارية "طبنجة" معدلة، و3 أجزاء متحركة خاصة بالطبنجات، و4 خزنة لذات السلاح، وأجزاء أخرى جاهزة للتعديل.

وبمواجهته أمام العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزة، اعترف بتعديل الأسلحة الصوتية إلى حية بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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