طلاب الثانوية المكفوفين بسوهاج: امتحان اللغة العربية سهل ومن المنهج

أدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية، باللجان رقم 1 و2 و3 بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية بمحافظة سوهاج، حيث أكدوا أن الامتحان سهل ومن الكتاب المدرسى.

وقال الطالب مصطفى محمد محمد "إن الاختبار سهل وفى متناول الطالب العادى"، فيما قال الطالب زيدان عادل زيدان "إن الامتحان اليوم سهل والطلاب سعداء وقاموا بحل جميع الأسئلة دون أى مشاكل".

فيما قال الطالب عبد الله مصطفى إن الاختبار ليس به أى صعوبة والأسئلة جاءت من الكتاب المدرسى .

وأكد الطالب شريف محمد إسماعيل أنهم قاموا بحل جميع الأسئلة بسهولة دون صعوبات، حيث جاءت الأسئلة سهلة ومن مضمون الكتاب المدرسى.

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