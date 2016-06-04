صحة الإسكندرية: نتكفل بعلاج الطفل "عبد الستار" بمستشفى رأس التين العام

أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، على أن المديرية على أتم استعداد للتكفل برعاية حالة الطفل "عبد الستار" بمستشفى رأس التين العام، الذى أثار موجة غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعى على "الفيس بوك" بسبب إلقائه خارج أحد المستشفيات الخاصة لعدم استكمال سداد فاتورة العلاج التى تخطت 80 ألف جنيه.

وقال الدكتور مجدى حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إن المديرية قامت بالفعل بالتواصل مع الدكتور أشرف مرعى مدير مستشفى رأس التين العام، وعلى أسرة المريض التوجه إلى مدير المستشفى وسوف يتم اتخاذ اللازم لعلاجه، وتوفير التخصصات الطبية اللازمة لعلاج الحالة.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن المديرية لم تتلق شكوى رسمية بخصوص قضية الطفل "عبد الستار" إلا أن المديرية سوف تشكل لجنة فنية للتفتيش على جوانب جودة الخدمة الطبية فى المستشفى، من معايير الخدمة الطبية والفنية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وكفاءة فريق العمل الطبى ونظافة المستشفى والسلامة المهنية.

وطالب أسرة الطفل بالتوجه لأى الجهات الرسمية بالمديرية للحفاظ على حق الطفل، خاصة وأنه بالاتصال بالمستشفى أفادت أن الطفل قد ترك المستشفى منذ 15 يوما بعد إجراء عملية جراحية له.

يذكر أن الطفل "عبد الستار" يعانى من خلع فى المفصل وقطع فى شرايين اليد ونزيف فى البطن عقب تعرضه لحادث موتوسيكل، كما يعانى ابن شقيقه "محمود" من جلطة فى المخ وقطع فى الشرايين والضفيرة العصبية بالظهر، وتم إلقاء الطفل عارياً أمام المستشفى لعجز والدته عن دفع المستحقات المتبقية من فاتورة المستشفى التى تعدت مبلغ الـ 80 ألف جنيه.

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