رئيس الوزراء يتفقد صوامع طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صوامع طنطا حيث استمع إلى شرح حول المشروع، وقد تمت الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من الصوامع فى أكتوبر 2014، وتعمل حاليا بطاقة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، ويأتى هذا المشروع ضمن مشروعات المنحة الإماراتية لإنشاء 25 صومعة فى عدد من المحافظات بإجمالى طاقة تخزينية تصل إلى نحو 1.5 مليون طن.

ومشروع صوامع طنطا يقام على مساحة 6 أفدنة، ويتكون من 12 وحدة تخزين للقمح، سعة كل وحدة 75 ألف طن، وقد ساهم المشروع فى توفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.

رئيس الوزراء: زيادة ضخ كميات السلع الأساسية الفترة المقبلة

>

رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا

>

>