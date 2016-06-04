أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يتفقد صوامع طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية

Google+ Print
رئيس الوزراء يتفقد صوامع طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية رئيس الوزراء يتفقد صوامع طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية
تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صوامع طنطا حيث استمع إلى شرح حول المشروع، وقد تمت الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من الصوامع فى أكتوبر 2014، وتعمل حاليا بطاقة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، ويأتى هذا المشروع ضمن مشروعات المنحة الإماراتية لإنشاء 25 صومعة فى عدد من المحافظات بإجمالى طاقة تخزينية تصل إلى نحو 1.5 مليون طن.

ومشروع صوامع طنطا يقام على مساحة 6 أفدنة، ويتكون من 12 وحدة تخزين للقمح، سعة كل وحدة 75 ألف طن، وقد ساهم المشروع فى توفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (1)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (2)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (3)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (4)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (5)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (6)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (7)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (8)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (9)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (10)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (11)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (12)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (13)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (14)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (15)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (16)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (17)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (18)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (19)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (20)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (21)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (22)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (23)


>رئيس الوزراء: زيادة ضخ كميات السلع الأساسية الفترة المقبلة
>

رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365