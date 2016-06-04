محامى بطلة "سيب إيدى" يدفع بانتفاء أركان جريمة الدعارة.. ورفع الجلسة للقرار

استمعت محكمة جنح قصر النيل، المنعقده بمحكمة عابدين، اليوم السبت، إلى مرافعة المحامى عبدة محمد دفاع المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى"، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ودفع المحامى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس وعدم جدية محضر التحريات، الذى ورد أثناء التحقيق مع المتهمة، كما قدم دفاع المتهمة حافظة مستندات تحوى صورة مقدمة للنيابة العامة بطلب للاستعلام عن الأحراز وشهادة رسمية ببراءة موكلته فى القضية السابقة.

ودفع محمد سميح عضو هيئة الدفاع عن رضا الفولى بعدم وجود شهود على جريمة الدعارة، وانتفاء اكتمال أركان الجريمة بوجود رجل وامرأة، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

بدء أولى جلسات محاكمة بطلة "سيب إيدى" وممثلة وطالبة بتهمة ممارسة الدعارة