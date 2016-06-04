وزير التعليم يوجه رؤساء لجان الثانوية العامة بالتوقيع على ورقة الأسئلة

تفقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، أعمال امتحانات الثانوية العامة (نظام قديم) للعام الدراسى 2015/2016، بلجنة مدرسة السباحين الثانوية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن الوزير من الطلاب على الورقة الامتحانية، وأنها مطابقة للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، كما اطمأن على توفير سبل الراحة للطلاب، ومستوى النظافة داخل اللجان.

ووجه "الهلالى" رئيس اللجنة بضرورة التوقيع على كراسات الإجابة؛ لضمان عدم التلاعب بها؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتفقد الوزير سير العمل داخل كنترول اللجنة، مشددا على اتباع الإجراءات وتنفيذ التعليمات التى حددتها الوزارة بكل دقة؛ لضمان حسن سير انتظام العمل.

ومن جهة أخرى، تفقد الوزير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير إجراءات العمل داخل الغرفة، ومدى توافر كافة الإمكانات بها.

وأكد "الشربينى" إصرار الوزارة على انضباط عملية الامتحانات هذا العام؛ حيث إنها تعد جزءًا من هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأحداث فى امتحانات الشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية تؤكد على أن العملية الامتحانية تسير فى الطريق الصحيح، وأن الضوابط التى تم وضعها قد أتت ثمارها.

واتصل الوزير بغرف العمليات الفرعية فى المحافظات، وتأكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى، ولا يوجد ما يعكر صفوها، موجهاً بضرورة التواصل مع اللجان، وإبلاغ الوزارة بأى مشكلة طارئة، للتعامل معها على الفور.

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