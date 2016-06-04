أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل زيارة وزير الآثار للوادى الجديد لأجل غير مسمي ‎

Google+ Print
تأجيل زيارة وزير الآثار للوادى الجديد لأجل غير مسمي ‎ تأجيل زيارة وزير الآثار للوادى الجديد لأجل غير مسمي ‎

وزير الاثار

مراسل«ONA»:
> أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد،أنه تم تأجيل زيارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لوقت لاحق لم يتم تحديده، والتى كان من المقرر لها غدًا الأحد المقبل، لتفقد مناطق أثرية بالداخلة منها «المزوقة والقصر الإسلامية»، للتأكد من الحفاظ على المناطق الأثرية ومدى تأثير عوامل التعرية على المومياوات الموجودة بالمناطق الأثرية بالمحافظة .

وقال محافظ الوادى الجديد في تصريح صحفي، إنه سيقدم لوزير الآثار مقترح لعمل معرض زجاجي لعرض مومياوات المناطق الأثرية التى يمكن أن تتضرر من الرياح والأتربة والأمطار، وإرتفاع درجات الحرارة الشديدة، حيث يمكن تجهيز قاعات عرض مكيفة الهواء ،ومجهزة لعرض المومياوات فى صناديق زجاجية حفاظًا عليها من التلف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا