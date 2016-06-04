تأجيل زيارة وزير الآثار للوادى الجديد لأجل غير مسمي ‎

مراسل«ONA»:

> أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد،أنه تم تأجيل زيارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لوقت لاحق لم يتم تحديده، والتى كان من المقرر لها غدًا الأحد المقبل، لتفقد مناطق أثرية بالداخلة منها «المزوقة والقصر الإسلامية»، للتأكد من الحفاظ على المناطق الأثرية ومدى تأثير عوامل التعرية على المومياوات الموجودة بالمناطق الأثرية بالمحافظة .

وقال محافظ الوادى الجديد في تصريح صحفي، إنه سيقدم لوزير الآثار مقترح لعمل معرض زجاجي لعرض مومياوات المناطق الأثرية التى يمكن أن تتضرر من الرياح والأتربة والأمطار، وإرتفاع درجات الحرارة الشديدة، حيث يمكن تجهيز قاعات عرض مكيفة الهواء ،ومجهزة لعرض المومياوات فى صناديق زجاجية حفاظًا عليها من التلف .