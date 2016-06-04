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«الصحة» ترفع حالة الطواري بالمرور علي 72 ألف مصنع ومحل بكافة المديريات

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«الصحة» ترفع حالة الطواري بالمرور علي 72 ألف مصنع ومحل بكافة المديريات «الصحة» ترفع حالة الطواري بالمرور علي 72 ألف مصنع ومحل بكافة المديريات

مراسل«ONA»:
> أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الطواري بكافة المديريات وذلك إستعدادًا لشهر رمضان الكريم، للقيام بجولات مفاجئة علي المطاعم التي تقدم وجبات جماعية للمواطنين للإفطار ولأماكن الإفطار الجماعي .

وقامت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، بعمل جولات مكثفة، أسفرت عن إعدام ألف و366 طن أغذية فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و51 ألف و 235 لتر عصائر خلال العام الجاري منذ ينايرالماضي وحتى الآن , حيث قامت الادارة بالمرورعلى 72ألف و 597 من مصانع ومحلات و أماكن تداول الأغذية بكافة محافظات الجمهورية ،للتأكد من مدى تطبيقها و عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية .

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الي أنه تـــم إرسال126 ألف و799عينة لفحصها بمعامل وزارة الصحة طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والتوصية بإيقاف تشغيل 6ألالف و 838منشأة ، فضلاً عن تحرير 43ألف131محضر حيال المخالفات .

وقال مجاهد في تصريح صحفي، إنه تم إصدار 2مليون و506ألف شهادة صحية من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية ، تحت الإشراف الصحي .

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود وزارة الصحة والسكان في ضبط الأغذية الفاسدة وإنطلاقًا من دور الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة والغير صالحة للإستخدام الآدمي وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية .

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة إلتزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية , كما تؤكد الوزارة على استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

 

 

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