ضبط شاب بحوزته عملات مقلده بقصد ترويجها بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج، من ضبط شاب بحوزته عملات مقلده بقصد ترويجها بناحية بنجا – دائرة مركز طهطا بسوهاج .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام« ضاحي سعد ثابت عبد ربه»،26 سنة- لا يعمل – ومقيم ببنجا – دائرة مركز طهطا بترويج العملات الوطنية المقلدة فئة «المائة جنيه».

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور وبحوزته عدد «سبعة ورقات» مالية مقلدة فئة المائة جنيه وتليفون محمول ومبلغ ستمائة جنيه مصري .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته لتلك العملات المقلدة للعملة الوطنية بقصد الترويج ولم يفصح عن مصدر تحصله عليها.

تحرر المحضر رقم 1361 – إداري قسم طهطا لسنة 2016 ، وجاري العرض على النيابة العامة .