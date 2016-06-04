«الصحفيين» تعقد مؤتمراً لبحث أزمة تحويل النقيب ووكيلي المجلس لمحاكمة عاجلة

نظم مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، لبحث تطورات أزمتها الآخيره مع وزارة الداخلية، والتي كان آخرها تحويل نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتيرها العام، وخالد البلشب مقرر لجنة الحريات، لمحاكمة عاجلة اليوم، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، ونشر أخبار كاذبة، في قضية اقتحام قوات الأمن للنقابة في الاول من مايو الماضي.

وقال يحيي قلاش – نقيب الصحفيين، إن الصحفيين يعلمون جيدا من وراء الحملة الشرسة، التي تشهدها النقابة وجمعيتها العمومية، لتصوير الوضع بالنقابه كما لو كان في انقسام بين اعضائها.

وأضاف “قلاش”، أن مجلس الصحفيين لن يتوقف عن أداء مهامه، في ظل ما يحيط بالنقابة من ظروف لم تشهدها من قبل.

> ورحب في نهاية كلمته بمجهودات الشخصيات السياسيه والحقوقية التي تضامنت مع موقف نقابة الصحفيين في ازمتها الاخيره حتى ايضا المختلفين معه في الرأي.

فيما قال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات، ان القضية ما هي الا استمراراً للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات داخل المجتمع، وايضا استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في مصر.

واضاف “البلشي” ان القضية ايضا تتمثل في احتجاز العشرات من الصحفيين داخل السجون والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين اثناء تأدية عملهم، مشدداً علي ان النقابة تكتسب قوتها من تضامن ووحدة الصحفيين معها.

المراسل – عمر جمال