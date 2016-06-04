القوات العراقية تحرر"الصقلاوية" من داعش شمال غربى الفلوجة بالأنبار

>حررت القوات المشتركة العراقية اليوم السبت مركز ناحية "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة بالأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى بمساندة طيران الجيش العراقى والتحالف الدولى، وبذلك يكتمل طوق حصار وعزل مدينة الفلوجة وتقطع خطوط إمدادات داعش القادمة من جزيرة الخالدية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، فى تصريح صحفي، إن قوات من الفرقة 14 بالجيش واللواء الاول من الفرقة الاولى تدخل سريع والحشد الشعبى تمكنت من السيطرة على مدينة الصقلاوية ورفعت العلم العراقى فيها ، وكبدت مسلحى التنظيم خسائر كبيرة بقتل العشرات من الارهابيين وفرار آخرين.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر يوم الاثنين 23 مايو بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولى.. وتمكنت القوات العراقية فى المرحلة الأولى والثانية للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها وتحرير قضاء الكرمة شرقا والسجر شمالا والنعيمية جنوبا والبوشجل والصقلاوية غربا، وبدأت المرحلة الثالثة من اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار إلا أن اتخاذ داعش للمدنيين دروعا بشرية ووجود أنفاق التنظيم يعرقل اقتحام المدينة.

>