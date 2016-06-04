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"عمليات بغداد": مقتل 48 من داعش بينهم المسؤول الطبى بولاية الفلوجة

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"عمليات بغداد": مقتل 48 من داعش بينهم المسؤول الطبى بولاية الفلوجة "عمليات بغداد": مقتل 48 من داعش بينهم المسؤول الطبى بولاية الفلوجة

>أعلنت قيادة "عمليات بغداد" العراقية مقتل 48 إرهابيا من تنظيم "داعش" بينهم المسؤول الطبى بولاية الفلوجة بالتنظيم فلاح ابراهيم الكركاوى المكنى "أبو مينا" بضربة جوية.

وذكرت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت أن قوات فرقة المشاة (14) بالجيش مدعومة بالحشد الشعبى تمكنت من قتل 42 إرهابيا من داعش بينهم انتحاريان والمسؤول الطبى بالفلوجة وجرح عشرات آخرين بالمحور الغربى للفلوجة بالأنبار.

وأشارت إلى أنه تم تفجير 93 عبوة ناسفة تحت السيطرة وتدميرسيارتين مفخختين وثلاث مضافات وثمانية ملاجىء ونفق للإرهابيين وخمس دراجات نارية ومدفع ومعالجة تسع منازل مفخخة ومدرسة و19 موقعا قتاليا للتنظيم.

ولفتت إلى أن قوات من الفرقة الأولى تدخل سريع تمكنت من إخلاء 500 عائلة نزحت عن مناطق سيطرة التنظيم وايصالها إلى مناطق آمنة بعيدا عن خطر العمليات العسكرية.

ونفذ طيران الجيش العراقى غارات دمرت مواقع داعش وقتل من فيها، كما نفذ طيران التحالف الدولى غارات اسفرت عن مقتل 6 إرهابيين وتدمير سيارة مزودة برشاش أحادى.
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مصر 365