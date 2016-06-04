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ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن إصدار لوحة أرقام بهوية عجمان

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ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن إصدار لوحة أرقام بهوية عجمان ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن إصدار لوحة أرقام بهوية عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا بشأن استحداث خدمة اصدار لوحة ارقام سيارة بهوية عجمان على ان يعمل به اعتبارا من 2016.

ونص القرار على ان تستحدث ضمن لائحة رسوم الخدمات المطبقة لدى قوة الشرطة المحلية في عجمان الصادر بموجب القرار الاميري رقم 6 لسنة 2015 خدمة اصدار لوحة ارقام سيارة بهوية عجمان ضمن رسوم المرور والدوريات وترخيص الاليات والسائقين وذلك على النجو التالي..

إصدار لوحتي أرقام بشعار " هوية عجمان بـ 400 درهم سواء كانت اللوحة طويلة او صغيرة .

إصدار لوحتي أرقام بشعار " هوية عجمان " بدل فاقد او تالف بـ 400 درهم سواء كانت اللوحة طويلة او صغيرة..

وتختص الشرطة المحلية في عجمان بتحصيل الرسوم وتتولي توريدها او التصرف فيها وفقا للنظم المالية والاجراءات السارية في حكومة عجمان .

يلغي هذا القرار اي نص أو حكم ورد في اي تشريع محلي سابق يتعارض او يخالف الاحكام الواردة في هذا القرار .

ينشر القرار بالجريدة الرسمية للامارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بناء على الطلب المرفوع من قيادة الشرطة المحلية في عجمان وتوصيات ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية استنادا على نتائج الدراسات والمقارنات التي تم اعدادها من قبل دائرة المالية في عجمان.
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