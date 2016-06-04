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إخماد حريق بشاحنة مواد بترولية بطريق«الداخلة– شرق العوينات»بالوادى الجديد‎

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إخماد حريق بشاحنة مواد بترولية بطريق«الداخلة– شرق العوينات»بالوادى الجديد‎ إخماد حريق بشاحنة مواد بترولية بطريق«الداخلة– شرق العوينات»بالوادى الجديد‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد باشتعال النيران في سيارة تحمل مواد بترولية.

وتبين أن الشاحنة إنقلبت بأحد المنحنيات الخطرة، نتيجة السرعة الزائدة، واشتعلت بها النيران فور إنقلابها، وتمكن قائدها من النجاة بمجرد إنقلابها خشية إحتراقه داخل السيارة التي كانت في طريقها لتفريغ كميات من البنزين، بإحدي محطات الوقود بطريق الداخلة – العوينات .

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من إخماد النيران، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق .

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أونا