احذر.. تلف صمامات القلب يبدأ بالتهابات الحلق ويؤدى لعمليات قلب مفتوح

أكد الدكتور علاء الغمراوى استشارى أمراض القلب ومدير برنامج روماتيزم القلب أن الحمى الروماتيزمية قد تأتى نتيجة الإصابة بميكروب السبحى، بعد الإصابة بالتهابات متكررة بالحلق ولا يتم علاجها بالشكل الصحيح.

وقال الدكتور علاء الغمراوى خلال مؤتمر "كارديو الكس" والذى اختتمت أعمالة مساء أمس بالإسكندرية إنه قام باستعراض مشروع حماية قلوب الأطفال من روماتيزم القلب من خلال برنامج متكامل للقضاء عليه فى محافظات مصر.

وأشار إلى أن مرض روماتيزم القلب يدمر صمامات قلب الأطفال والشباب، ويؤدى فى النهاية إلى عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة، والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات وتأتى بمردود سلبى على صحة المواطن وعلى نفسية الأسر المصرية، موضحا أنه تم عمل مسح للأطفال من سن 5 إلى 15 بالمدارس مشيرا إلى أن المرض ينتج عن الإصابة بالميكروب السبحى للحلق، والذى لا يتم علاجه العلاج الصحيح فى الوقت المناسب مما يتسبب فى الإصابة بروماتيزم القلب.

وأكد الغمراوى أن البرنامج أوصى باستخدام حقنة البنسلين طويل المفعول لعلاج التهاب الحلق وأيضا للوقاية الثانوية من الحمى الروماتيزمية، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم خدماته شاملا الموجات الصوتية للقلب بالمجان فى 30 مركزا بمحافظات مصر.

وقال استشارى أمراض القلب إن التهاب الحلق غير المصاحب لأعراض البرد يجب التعامل معها بجدية حتى لا نصل للإصابة بروماتيزم القلب موضحا أن أعراض روماتيزم القلب تبدأ بنهجان وضربات قلب سريعة، والتعب لأقل مجهود ويجب إجراء موجات صوتية على القلب للوصول إلى سبب هذه الأعراض.

وأوضح أنه يتم تحويل الحالات المتقدمة من المرضى إلى مراكز جراحات القلب لاستبدال الصمامات التالفة من خلال عمليات القلب المفتوح أو توسيع الصمام الميترالى عن طريق القسطرة العلاجية، مؤكدا أن الدولة علاج المرضى على نفقتها بالمجان موضحا أن البرنامج أن تكون مصر خالية من روماتيزم القلب خلال الـ10 سنوات القادمة.

ويوجه رسالة لأمهات مصر انتبهوا التهاب الحلق قد يدمر صمامات القلب، ويطالب بالاهتمام بعلاج أى التهاب فور حدوثه حتى لا يتطور إلى روماتيزم القلب.

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