«الشيحي» يفتتح أعمال المؤتمر الدولى للاقمار الصناعية ومركبات الفضاء

افتتح الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات المؤتمر الدولى (للأقمار الصناعية ومركبات الفضاء .. التطوير والتطبيقات) الذى ينظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لمناقشة أكثر من 69 بحثًا علميا يتناول تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها السلمية .

وأكد الدكتور أشرف الشيحى ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات في هذا المجال الحيوي المهم لمصر، والاتفاق على عقد عدة مشروعات علمية مشتركة في هذا المجال من خلال تعاون دولي يستطيع نقل الخبرة لشباب الباحثين في مصر.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد أن هذا المؤتمر يعد أحد أهم الفعاليات البحثية المهمة فى مجال الأقمار الصناعية، ويهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي في هذا المجال، وتمكين الباحثين من أدوات البحث العلمي للتغلب على قضايا التنمية التي لا يمكن تحقيقها دون تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وأوضح الدكتور يحيي عبدالعزيز أستاذ الديناميكا والتحكم لمركبات الفضاء بالمعهد ورئيس المؤتمر أنه يشارك فى المؤتمر نخبة من العلماء المتخصصين من مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، روسيا، اليابان، الهند، السعودية، ونيجيريا ، مشيرا الى ان فعاليات المؤتمر ستناقش عددا من الموضوعات المهمة منها تخصصات الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء من حيث ديناميكا المدارات والتحكم والتوجيه للأقمار الصناعية، وتكنولوجيا التصنيع لمركبات الفضاء وأجهزه التحكم، والاختبارات البيئية والحرارية للخلايا الشمسيه والمواد المصنعه لأسطح مركبات الفضاء وأجهزه الاتصالات على المركبات، وأيضا هندسة الفضاء والطيران واستخدامات النانوتكنولوجى فى مركبات الفضاء لحمايتها من تأثير البيئة الفضائية.