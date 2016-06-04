تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم "بطيخ" فى المنوفية

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، بحالة تسمم، فى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، نتيجة تناولهم ثمار البطيخ، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث سرس الليان، يفيد تلقيه إخطارا من مستشفى سرس الليان المركزى بوصول كل من: "نادية ع ا" 55 عاما ربة منزل، وأحفادها "أميرة س أ ر" 11 عاما طالبة، "هالة" 14 عاما طالبة، ونجل عمهما "مروان م ر" 4 عاما، زوجة نجل الأولى "أميرة ع ز" 18 عاما ربة منزل مصابين (حالة تسمم) ومقيمين مدينة سرس الليان دائرة القسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من الأولى الخامسة، قررتا تناولهم ثمار البطيخ بالمنزل أمس، وعقب ذلك شعروا بإعياء نقلوا على إثره إلى المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1014 إدارى قسم سرس الليان لسنة 2016 م وجار العرض على النيابة.

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