أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين الإفتاء يؤم المصلين فى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص برمضان

Google+ Print
أمين الإفتاء يؤم المصلين فى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص برمضان أمين الإفتاء يؤم المصلين فى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص برمضان
أجرت وزارة الأوقاف اتفاقا مع الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لإمامة المصلين خلال شهر رمضان، فى صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص، لا سيما ليلة القدر.

ويعتبر وسام من أبرز القيادات الإفتائية بدار الإفتاء المصرية، ومقدمى برامج الفتوى المرئية والمسموعة، ويتميز بحسن الصوت والقدرة على أداء الابتهالات الدينية والقراءة المجودة والمرتلة.

يشارك الشيخ وسام وعدد من أساتذة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف فى إمامة المصلين وأداء الدروس الدينية والخطب وإمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة وهم: الدكتور محمد عبد الكريم كساب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف مكاوى إمام المسجد وخطيب الجمعة، والشيخ محمد القاعود.


>"الأوقاف": سنفعل الضبطية القضائية ضد كل من يصعد المنبر فى رمضان دون تصريح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365