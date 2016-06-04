أمين الإفتاء يؤم المصلين فى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص برمضان

أجرت وزارة الأوقاف اتفاقا مع الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لإمامة المصلين خلال شهر رمضان، فى صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص، لا سيما ليلة القدر.

ويعتبر وسام من أبرز القيادات الإفتائية بدار الإفتاء المصرية، ومقدمى برامج الفتوى المرئية والمسموعة، ويتميز بحسن الصوت والقدرة على أداء الابتهالات الدينية والقراءة المجودة والمرتلة.

يشارك الشيخ وسام وعدد من أساتذة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف فى إمامة المصلين وأداء الدروس الدينية والخطب وإمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة وهم: الدكتور محمد عبد الكريم كساب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف مكاوى إمام المسجد وخطيب الجمعة، والشيخ محمد القاعود.

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