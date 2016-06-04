رئيس الوزراء: زيادة ضخ كميات السلع الأساسية الفترة المقبلة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير السلع بالأسعار المناسبة هو أولوية قصوى لدى الحكومة ، إلى جانب الانتهاء من كافة المشروعات المفتوحة فى مختلف المحافظات وفقا للبرامج المقررة لها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الكميات التى يتم ضخها من السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار المناسبة، وأضاف أنه قد وجه المحافظين بضرورة متابعة معدلات تنفيذ المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لربط المنازل بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمشروع الإسكان الاجتماعى بشارع الجلاء بطنطا، والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر 2015 كامل التشطيب وتوصيل المرافق، حيث ينتظر المشروع إجراءات التخصيص وتسليم الوحدات للمستحقين لها.

حيث قام رئيس الوزراء بجولة فى المشروع الذى يتكون من 3 أبراج سكنية، ويضم كل برج 60 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 90 إلى 100 م2، إلى جانب عدد من المحال التجارية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لنحو 36 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد الوحدات السكنية كنموذج للوحدات التى يضمها المشروع.

من ناحية أخرى فقد قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى إطار الحرص على متابعة موقف توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المعظم، بزيارة إلى معرض "أهلا رمضان" بمدينة طنطا، والذى يأتى فى إطار المبادرة التى أطلقتها الدولة لإقامة عدد من المنافذ بالمحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية التى يحتاجها المواطنون قبل حلول شهر رمضان المعظم، وبالأسعار المناسبة.

رئيس الوزراء يوجه بزيادة كميات الأرز بمعرض أهلًا رمضان بعد شكاوى نقصه بطنطا