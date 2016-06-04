المستشار زكريا شلش يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس نادى القضاة

تقدم المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بأوراق ترشحه، صباح اليوم السبت، لرئاسة نادى قضاة مصر ، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة، ليكون شلش أول المرشحين على مقعد رئيس النادى رسميا.

وقال شلش فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه تقدم بأوراق ترشحه لمقعد رئيس النادى بناءا على طلب عدد كبير من القضاة، مضيفا أن الأمور فى النادى تحتاج إلى التطوير والتحسين على ضوء المجهود الذى بذله لإعادة الأمور إلى نصابها، وهى إلغاء اللائحة الداخلية للنادى الذى قام مجلس الإدارة بتعديلها دون سند قانونى، مشيرا إلى أنه يبحث إعداد قائمة كاملة يخوض بها الانتخابات.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة فى العاشرة من صباح اليوم، السبت، فى تلقى أوراق الترشح على 17 مقعد لمجلس إدارة نادى القضاة هم مقعد رئيس النادى و16 مقعدا للأعضاء، منها 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.

وتستمر اللجنة المشرفة فى تلقى طلبات القضاة بالترشح لانتخابات النادى حتى الخميس المقبل 9 يونيو الجارى .

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