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رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى لمحطة مياه قطور بالغربية نهاية العام

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رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى لمحطة مياه قطور بالغربية نهاية العام رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى لمحطة مياه قطور بالغربية نهاية العام
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه قطور نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يتابع هذه المشروعات للتأكد من سير العمل، وبالنسبة لمحطة الصرف مستعدة لاستقبال مياه الصرف الصحى، ولكنه يتطلب ربط مع مجموعه من القرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزارء، فى تصريحات للتليفزيون المصرى على هامش زيارته لمحافظة الغربية، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن المرحلة الثانية لتوصيل مياه الشرب لـ86 ألف مواطن سيتم الانتهاء منها نهاية 2017 قائلا، "المحافظ يؤكد لى أنه يتابع هذه المشروعات بنفسه، وهذا الأساس لإنهاء هذه المشروعات".

وأشار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، إلى أن هناك نقطة مهمة جدا، وهى عمليات توصيل القرى والمساكن داخل القرى لشبكات الصرف الصحى، سنجد لها آلية لتكلفتها وسأتحدث مع المحافظ، مؤكدا أن ستعمل على الانتهاء من هذه المشروعات طبقا للبرامج الزمنية الخاصة بها، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (1)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (2)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (3)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (4)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (5)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (6)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (7)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (8)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (9)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (10)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (11)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (12)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (13)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (14)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (15)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (16)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (17)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (18)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (19)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (20)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (21)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (22)

زيارة رئيس الوزراء الى محافظة الغربية (23)

اليوم ..رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية
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