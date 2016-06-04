«الأقصر» تستعد لامتحانات الثانوية العامة

مراسل«ONA»:

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لإمتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق اليوم السبت، داخل 19 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر في تصريح صحفي، علي إستعداد المديرية لإنطلاق الإمتحانات بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتموين تنفيذا لبرتوكولات التعاون معها لتأمين اللجان وتوفير العناية الصحية والخبز والبوتوجاز مشيرا إلي أن عناصر من قوات الأمن ستتولي تأمين مركز توزيع الأسئلة وفرض حراسة مشددة، لنقل أوراق الأسئلة إلى اللجان الرئيسية في صناديق محكمة الغلق محملة في سيارات تابعة لمديرية أمن الأقصر، وتوزيعها على المدارس.

وأشار بخيت إلي أن الوزارة وفرت أجهزة الكشف عن الهاتف المحمول والمعادن، وستوزع جهازين على كل لجنة عهدة لرئيسها على أن تسلم بعد الامتحانات مباشرة في إطار سبل منع الغش داخل لجان الامتحانات .

> وأضاف المديرية تمكنت من توفير جميع الإمكانات اللازمة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب والملاحظين بما يكفل سير الامتحانات بدون أي معوقات وأن هناك لجان تفتيشية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات الست يجرى ربطها بالمديرية لتلقي شكاوى الطلاب أو أي ملاحظات في إطار هذا الصدد وكذلك إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.